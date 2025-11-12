Domenico Tedesco, şimdiden son 10 yıla damga vurdu
Fenerbahçe'nin başında çıktığı 9 Süper Lig maçında, 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puan toplayan Tedesco, 2.33 ortalama yakalayarak, son 10 yıldaki yabancı teknik adamlar arasında en iyisi oldu.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ardından göreve gelen Domencio Tedesco, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla takdir kazanırken büyük bir başarıya da imza attı.
HENÜZ MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ
Fenerbahçe'nin başında şu ana kadar 9 lig maçına çıkan Tedesco, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Takımına 21 puan kazandıran Tedesco, 2.33'lük puan ortalaması yakaladı.
SON 10 YILIN EN İYİSİ
İtalyan teknik adam, bu performansıyla Fenerbahçe'yi son 10 yılda çalıştıran yabancı teknik adamlar arasında en iyi ortalamayı tutturan isim oldu. Jose Mourinho geride kalan sezonda çıktığı ilk 9 Süper Lig maçında 2.22'lik puan ortalaması yakalamıştı.