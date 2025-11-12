Haberler

Domenico Tedesco, şimdiden son 10 yıla damga vurdu

Domenico Tedesco, şimdiden son 10 yıla damga vurdu
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin başında çıktığı 9 Süper Lig maçında, 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puan toplayan Tedesco, 2.33 ortalama yakalayarak, son 10 yıldaki yabancı teknik adamlar arasında en iyisi oldu.

  • Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk 9 lig maçında 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puan kazandı.
  • Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de son 10 yılda çalışan yabancı teknik adamlar arasında en yüksek puan ortalaması olan 2.33'ü yakaladı.
  • Jose Mourinho, Fenerbahçe'de çıktığı ilk 9 Süper Lig maçında 2.22 puan ortalaması yakalamıştı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ardından göreve gelen Domencio Tedesco, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla takdir kazanırken büyük bir başarıya da imza attı.

HENÜZ MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Fenerbahçe'nin başında şu ana kadar 9 lig maçına çıkan Tedesco, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Takımına 21 puan kazandıran Tedesco, 2.33'lük puan ortalaması yakaladı.

SON 10 YILIN EN İYİSİ

İtalyan teknik adam, bu performansıyla Fenerbahçe'yi son 10 yılda çalıştıran yabancı teknik adamlar arasında en iyi ortalamayı tutturan isim oldu. Jose Mourinho geride kalan sezonda çıktığı ilk 9 Süper Lig maçında 2.22'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
