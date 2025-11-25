Domenico Tedesco, oyuncularına o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum

Fenerbahçe'de gözler bir yandan derbiye çevrilmiş olsa da teknik direktör Domenico Tedesco, takımını konsantrasyon kaybına karşı sert bir uyarıyla motive etti. İtalyan teknik adam, oyuncularına Galatasaray maçını konuşmayı yasakladı ve tüm odağın Avrupa mücadelesi olan Ferencvaros karşılaşmasına verilmesini istedi.

"ÖNCELİĞİMİZ FERENCVAROS"

Sabah'ta yer alan habere göre, Tedesco'nun toplantıda oyuncularına, "Cuma gününe kadar Galatasaray'ın ismini duymak istemiyorum. Önceliğimiz Ferencvaros. Ondan sonra Galatasaray derbisine odaklanacağız. Şimdi herkes kafasından Galatasaray'ı çıkarsın" dediği öne sürüldü.

Tecrübeli teknik direktörün bu çıkışı, takımın iki kritik maç arasındaki dengeyi kaybetmemesine yönelik bir disiplin hamlesi olarak değerlendirildi.

DERBİ ÖNCESİ KRİTİK STRATEJİ

Fenerbahçe'nin yoğun fikstür içerisinde özellikle son haftalardaki çıkışı ve pozitif atmosferi korumayı hedefleyen Tedesco'nun, oyuncularının zihnini bölmemek için böyle bir karar aldığı belirtiliyor. İtalyan teknik adam, Ferencvaros maçının hem moral hem de Avrupa hedefi açısından kritik olduğunu vurguladı.