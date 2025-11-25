Haberler

Domenico Tedesco, oyuncularına o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum

Domenico Tedesco, oyuncularına o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, oyuncularına "Cuma gününe kadar Galatasaray'ın adını duymak istemiyorum" diyerek derbi konuşmayı yasakladı. Tüm odağın önce Ferencvaros maçına verilmesini isteyen Tedesco, konsantrasyon dağılmasını engellemeyi hedefliyor.

  • Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, oyuncularına Galatasaray maçını konuşmayı yasakladı.
  • Tedesco, takımın önceliğinin Ferencvaros maçı olduğunu belirtti.
  • Tedesco'nun bu kararı, takımın iki kritik maç arasında konsantrasyonu korumak için alındı.

Fenerbahçe'de gözler bir yandan derbiye çevrilmiş olsa da teknik direktör Domenico Tedesco, takımını konsantrasyon kaybına karşı sert bir uyarıyla motive etti. İtalyan teknik adam, oyuncularına Galatasaray maçını konuşmayı yasakladı ve tüm odağın Avrupa mücadelesi olan Ferencvaros karşılaşmasına verilmesini istedi.

"ÖNCELİĞİMİZ FERENCVAROS"

Sabah'ta yer alan habere göre, Tedesco'nun toplantıda oyuncularına, "Cuma gününe kadar Galatasaray'ın ismini duymak istemiyorum. Önceliğimiz Ferencvaros. Ondan sonra Galatasaray derbisine odaklanacağız. Şimdi herkes kafasından Galatasaray'ı çıkarsın" dediği öne sürüldü.

Tecrübeli teknik direktörün bu çıkışı, takımın iki kritik maç arasındaki dengeyi kaybetmemesine yönelik bir disiplin hamlesi olarak değerlendirildi.

DERBİ ÖNCESİ KRİTİK STRATEJİ

Fenerbahçe'nin yoğun fikstür içerisinde özellikle son haftalardaki çıkışı ve pozitif atmosferi korumayı hedefleyen Tedesco'nun, oyuncularının zihnini bölmemek için böyle bir karar aldığı belirtiliyor. İtalyan teknik adam, Ferencvaros maçının hem moral hem de Avrupa hedefi açısından kritik olduğunu vurguladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.