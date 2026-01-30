Domenico Tedesco'dan öz eleştiri: Kötü bir maç çıkardık

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, 1-1 sona eren FCSB maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''KÖTÜ BİR MAÇ ÇIKARDIK''

Mücadeleyi değerlendiren Tedesco, "Kötü bir maç çıkardık. Maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık. Bu tip maçları 30. dakikada ikiyi atarak bitirebilirsiniz. Bu maçta çok fazla top kaybettik, hatalar yaptık. Rakip, bizden fazla istemedi ama biz onları oyuna davet ettik.'' dedi.

''8 MAÇ KOLAY OLMADI''

Zorlu bir süreci geride bıraktıklarını ifade eden İtalyan hoca, ''Tabii ki bir üst tur iyi bir şey. 8 maç kolay olmadı. Zagreb, Aston Villa ve Stuttgart ile oynadık. Lig aşaması bitti, önümüze bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

''PERFORMANSINDAN MEMNUNUM''

Genç oyuncusu Yiğit Efe Demir'in performansı hakkında da konuşan Tedesco, "Ona biçmiş olduğum rol, İsmail Yüksek ile aynı. İsmail'İn kırmızı kart olasılığı olduğundan oyundan çıkardım ve onu soktum. Yiğit Efe'nin performansından memnunum." şeklinde konuştu.