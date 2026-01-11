Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği final, Almanya'da geniş yankı buldu. Alman medyası, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya övgüler yağdırırken, Galatasaray'ın Alman yıldızları Leroy Sane ve İlkay Gündoğan hakkında yapılan yorumlar dikkat çekti.
- Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupası'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
- Alman medyası, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Galatasaray'ın Alman oyuncuları Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı mağlup ettiğini belirtti.
- Fenerbahçe, Süper Kupa'yı kazandı.
Turkcell Süper Kupası'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin aldığı bu zafer Almanya'da geniş yankı uyandırdı.
ALMAN BASININDAN TEDESCO'YA ÖVGÜ
Derbiyi tüm detaylarıyla ele alan Alman medyası, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya övgüler yağdırdı. Aynı zamanda Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane ile İlkay Gündoğan hakkında dikkat çekici yorumlar geldi.
"İKİ ALMAN OYUNCU ŞAMPİYONLUKTAN MAHRUM KALDI"
Almanya'nın önde gelen spor portallarından Nwzonline, Galatasarat-Fenerbahçe finaline dair, "Domenico Tedesco, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı 2-0 mağlup etti ve Süper Kupa'yı Fenerbahçe kazandı. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında prestijli bir düello yaşandı. Sonunda eski bir Bundesliga teknik direktörü kutlama yaparken, iki Alman oyuncu şampiyonluktan mahrum kaldı." ifadeleri kullanıldı.
'' TEDESCO FARKINI ORTAYA KOYDU''
Alman basınından N-tv'de yer alan haberde ise, ''Tedesco farkını ortaya koydu. Son 3 yılın şampiyonunu muhteşem taktiğiyle alt etti. Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe oldu.'' sözlerine yer verildi.