Domenec Torrent, Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak
Galatasaray'ın ara transfer döneminde transfer ettiği Carlos Cuesta, performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Monterrey'i çalıştıran Sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Domenec Torrent, gündemine Carlos Cuesta'yı aldı.
Galatasaray'a geride bıraktığımız sezonun devre arasında 8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için müjdeli haber geldi.sürprizi geldi.
TORRENT, CUESTA'YI İSTİYOR
Sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü olan ve şu sıralar Meksika ekibi Monterrey'i çalıştıran Domenec Torrent, transferde gözünü Türkiye'ye dikti. Deneyimli teknik adamın, Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Cuesta'yı transfer etmek istediği öne sürüldü.
GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Öte yandan Galatasaray'ın Cuesta için beklediği bonservis de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki stoperden 4-5 milyon euro bandında bir gelir elde etmeyi planlıyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Galatasaray'da 9 maça çıkan Cuesta, gol ya da asist katkısında bulunamadı.