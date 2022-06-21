Domenec Torrent'ten ayrılık sonrası Galatasaray paylaşımı! Hiç beklemediği tepkiler aldı

Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Domenec Torrent, sosyal medya hesabından camiaya veda ettiği bir paylaşım yaptı.

"KULÜBÜ TEKRAR ŞAMPİYON YAPACAK YOLU BULMANIZI DİLİYORUM"

Katalan hoca yaptığı açıklamada, "Zor bir dönemde kulübe geldik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Her gün bize çok yardımcı olan Florya çalışanlarına şükranlarımı sunmak. Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum; Galatasaray size aittir. Sizin için en iyisini ve bu olağanüstü kulübü tekrar şampiyon yapacak yolu bulmanızı diliyorum. En Büyük Cimbom !!!" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ

Galatasaray taraftarlarından bazıları Torrent'in bu paylaşımının altına küfre varan ifadeler kullandı. Bir grup taraftar da Katalan hocaya emekleri için teşekkür etti.

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