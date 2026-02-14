Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama erkekler büyük tepe kategorisinde Sloven sporcu Domen Prevc, 301,8 puan ile altın madalya kazanarak birinciliği elde etti.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayakla atlama erkekler büyük tepe kategorisinde Sloven Domen Prevc, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 8. gününde kayakla atlama erkekler büyük tepe atlayışları, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda yapıldı.

Domen Prevc, ilk turda 147, finalde de 154,8 olmak üzere 301,8 puan toplayarak altın madalya elde etti.

Japon Ren Nikaido 295 puanla gümüş, Polonyalı Kacper Tomasiak ise 291,2 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
