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Dolmabahçe'de maç sonu olay çıktı: Beşiktaş tribünlerinin sabrı taştı

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Trendyol Süper Lig'in 1.7 haftasında seyircisi önünde Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, kötü gidişatını sonlandıramadı. Maçın sonlarına doğru sabrı taşan siyah-beyazlı taraftarlar, kendi futbolcularını küfürlü tezahüratla protesto etti. Beşiktaşlılar, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından da takımı ıslıklayarak soyunma odasına uğurladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve kötü gidişatı durdurumadı. Ligdeki son 8 maçta sadece Fenerbahçe'yi yenebilen siyah-beyazlılarda taraftarlar, Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın sonun takıma büyük tepki gösterdi.

FUTBOLCULARA KÜFÜRLÜ TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın son anlarında "Formayı çıkarın, s... gidin" sözleriyle küfürlü tezahürat yaptı. Siyah-beyazlı tribünler ayrıca, maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcuları soyunma odasına ıslıklarla gönderdi.

MASUAKU'YA DA ISLIKLANDI

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçında Arthur Masuaku'yu da protesto etti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Masuaku, 70. dakikada Zaynutdinov yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, bu değişikliğe ıslıkla tepki gösterdi. Siyah-beyazlı tribünler, Masuaku oyuna girdikten sonra topla buluşmasında da Demokratik Kongolu oyuncuyu ıslıkladı. Beşiktaş'ta Masuaku'ya verilen tepkinin ardından Tüpraş Stadı'nda "Oyuncularımıza destek olalım" anonsu yapıldı.

Dolmabahçe'de maç sonu olay çıktı: Beşiktaş tribünlerinin sabrı taştı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Galatasaray saha da savaşan alınteri ile kazanan bir takım kim çamur atıyorsa bi daha iflah olmuyor...

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Beter olun

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıVeysel null:

Salıncakçılar ağlamayın bizi de ağlatacaksınız üzülürüz bak. HAHAHAHAHAHAHAHA :) ;) ;)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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