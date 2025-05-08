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Doğu Anadolu Bölge Oyunları Malatya'da Gerçekleşti

Doğu Anadolu Bölge Oyunları Malatya'da Gerçekleşti
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Malatya'da düzenlenen Doğu Anadolu Bölge Oyunları'na 180 özel sporcu, 60 antrenör ve 120 gönüllü katıldı. Etkinlikte sağlık taramaları, kortej yürüyüşü ve çeşitli spor branşlarında yarışmalar yapıldı.

Doğu Anadolu Bölge Oyunları, Malatya'da düzenlendi.180 özel sporcu, 60 antrenör ve 120 gönüllü iki gün boyunca sporun birleştirici gücünde buluştu.

Özel Olimpiyatlar Türkiye, sporun dönüştürücü gücünü özel gereksinimli bireylerle buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl Doğu Anadolu Bölge Oyunları, İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde Malatya'da gerçekleştirildi. Düzenlenen organizasyona; Doğu Anadolu Bölgesi'nden 180 özel sporcu, 60 antrenör ve 120 gönüllü katıldı.

Etkinliğin ilk günü, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin de gönüllü destek verdiği diş ve genel sağlık taramalarıyla başladı. Taramalar, Arş. Gör. Eda Nur Topaloğlu, Arş. Gör. Tarık Topcu, Malatya Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Akif Korkmaz ve Uzman Dr. Hüseyin Tepe koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Sağlık taramalarının ardından kortej yürüyüşü düzenlendi. Sporcular, aileler ve gönüllülerin katıldığı coşkulu yürüyüşün ardından açılış töreni gerçekleştirildi. Törene; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Betül Akyol, Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışan, TÖSSED Başkan Vekili Tamer Oyguç, Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Ağca ve İletişim Direktörü Ebru Çıdal katıldı.

Açılış konuşmalarında, sporun özel gereksinimli bireylerin hayatındaki dönüştürücü rolüne ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Tören, özel sporcular ve gönüllülerin birlikte sahne aldığı halk oyunu gösterileriyle sona erdi.

Bugünde devam eden organizasyonda özel sporcular; atletizm, karma basketbol, bocce, masa tenisi ve karma futbol branşlarında ter döktü. Gün sonunda tüm katılımcılara madalyaları takdim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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