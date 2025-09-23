Haberler

Döğerspor, Esen Metalspor'u 8-0 Geçerek 3 Puan Aldı

Döğerspor, Esen Metalspor'u 8-0 Geçerek 3 Puan Aldı
Kayseri Süper Amatör Küme 1. hafta maçında Döğerspor, Esen Metalspor'u 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Maçta öne çıkan isim, 6 gol atarak dikkat çeken Samet Türk oldu.

Kayseri Şeker Mustafa Kılınç Süper Amatör Küme 1. hafta maçında Esen Metalspor ile Döğerspor karşılaştı. Müsabakayı Döğerspor 8-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu

Hakemler: Hüseyin Melih Kaya, Burhan Başpınar, Samed Armut

Esen Metal SK: Volkan Bayram, İbrahim Mızrak, Berkay Demir, Ozan Özer, Enes Mustafa İlhan, Halil İbrahim Demir, Ali Emre Yüksel, Turgut Yetük, Mustafa Can Yetük, Eymen Çelik (Ozan Minik dk. 61), Arda Taştan (Kürşat Küçük dk. 61)

Döğerspor: Batuhan Kaya, Yakup Can Yazgan, Melih Faruk Demir, Hakan Albayrak (Mehmet Ali Öncü dk. 65), Turgay Aydoğan (Bedirhan Teke dk. 75), İzzet Kanberlioğlu ( Mustafa Erdoğan dk. 75), Onur Han Ünal, Ali Avcı, Mehmet Ali Kılınç (Resul Ekrem Turhan dk. 55), Süleyman Yasa (Ayvaz Koç dk. 65), Samet Türk

Goller: Samet Türk (dk. 10, 45+2, 53, 57, 72, 80), Yakup Can Yazgan (dk. 68), Bedirhan Teke (dk. 87) (Döğerspor) - KAYSERİ

