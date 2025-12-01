Döğerspor Derbiyi Kazandı: 1-0
Kayseri Süper Amatör Küme'de Döğergücü FK ile Döğerspor arasında oynanan derbi mücadelesinde Döğerspor, Mustafa Erdoğan'ın 18. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanarak puanını artırdı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 11. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Döğergücü FK ile Döğerspor Sümer Stadı'nda karşı karşıya geldi ve karşılaşmayı 1-0'lık sonuçla Döğerspor kazandı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Mustafa Melih Kaya, Özge Özkul, Dilber Sıla Başıaçık
Döğergücü FK: Çınar Bozlağan, Emin Sezer, Kemal Çelik, Enes Fındık (Silvan Gezer dk. 46), İlhan Sefa Köroğlu, Gökhan Yeşilbaş, Yusuf Kenan Karabulut, Durdu Eren (Ömer dk. 79), Musa Güneş, Enes Bahar (Samet Dağlı dk. 86), Deniz Yıldırım
Döğerspor: Batuhan Kaya, Mustafa Erdoğan (Oğuzhan Yalçın dk. 46), Yakup Can Yazgan, Melih Faruk Demir, Resul Ekrem Turhan, Ayvaz Koç, Hakan Albayrak, Yusuf Aydoğdu, Ali Avcı, Efe Samet Şahin (Erkan Kapar dk. 46), (Mehmet Ali Öncü dk. 84), Turgay Aydoğan (Onurhan Ünal dk. 55)
Gol: Mustafa Erdoğan (dk. 18) (Döğerspor)
Kırmızı kart: Samet Dağlı (MS) (Döğergücü FK) - KAYSERİ