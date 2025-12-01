Haberler

Döğerspor Derbiyi Kazandı: 1-0

Döğerspor Derbiyi Kazandı: 1-0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme'de Döğergücü FK ile Döğerspor arasında oynanan derbi mücadelesinde Döğerspor, Mustafa Erdoğan'ın 18. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanarak puanını artırdı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 11. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Döğergücü FK ile Döğerspor Sümer Stadı'nda karşı karşıya geldi ve karşılaşmayı 1-0'lık sonuçla Döğerspor kazandı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Mustafa Melih Kaya, Özge Özkul, Dilber Sıla Başıaçık

Döğergücü FK: Çınar Bozlağan, Emin Sezer, Kemal Çelik, Enes Fındık (Silvan Gezer dk. 46), İlhan Sefa Köroğlu, Gökhan Yeşilbaş, Yusuf Kenan Karabulut, Durdu Eren (Ömer dk. 79), Musa Güneş, Enes Bahar (Samet Dağlı dk. 86), Deniz Yıldırım

Döğerspor: Batuhan Kaya, Mustafa Erdoğan (Oğuzhan Yalçın dk. 46), Yakup Can Yazgan, Melih Faruk Demir, Resul Ekrem Turhan, Ayvaz Koç, Hakan Albayrak, Yusuf Aydoğdu, Ali Avcı, Efe Samet Şahin (Erkan Kapar dk. 46), (Mehmet Ali Öncü dk. 84), Turgay Aydoğan (Onurhan Ünal dk. 55)

Gol: Mustafa Erdoğan (dk. 18) (Döğerspor)

Kırmızı kart: Samet Dağlı (MS) (Döğergücü FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı

Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte başına geçeceği takım
Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı

Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı
ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi

Bölgeyi kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi, kimse yaralanmadı
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
9 yıllık evlilik sona mı erdi? Cenk Tosun'dan boşanma iddialarına tokat gibi yanıt

"Boşandılar" iddasına ilk yanıt Cenk'ten geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.