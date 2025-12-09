Döğerspor hata yapmadı
Kayseri Süper Amatör Küme'de Döğerspor, ligin 12. haftasında Başakpınarspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti ve zirve mücadelesinde avantaj sağladı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Döğerspor; ligin 12. haftasında oynadığı maçta Başakpınarspor'u 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
Stat: Başakpınar Stadı
Hakemler: Esat Sabuncu, Göktürk Seven, Oğuzhan Sezer
Başakpınarspor: Onur Muhammed Karaarslan, Yaşar Çam, Erhan Vurdem, İsmail Erdi Halis, Mehmet Tahir Kalem, Sefa Şahin, Halil İbrahim Arslan (Cengiz Eşme dk. 64), Mevlüt Metin, Yusuf Karamanoğulları, Buğra Kara, Arda İlhan
Döğerspor: Batuhan Kaya, Mustafa Erdoğan, Melih Faruk Demir (Oğuzhan Yalçın dk. 64), Resul Ekrem Turhan, Ayvaz Koç, Hakan Albayrak (Mehmet Ali Öncü dk. 81), Yusuf Aydoğdu, Erkan Kapar, Ali Avcı, Efe Samet Şahin (Onur Han Ünal dk. 46), Turgay Aydoğan
Goller: Mevlüt Metin (dk. 38) (Başakpınarspor), Efe Samet Şahin (dk. 32), Hakan Albayrak (dk. 80) (Döğerspor) - KAYSERİ