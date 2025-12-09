Haberler

Döğerspor hata yapmadı

Döğerspor hata yapmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme'de Döğerspor, ligin 12. haftasında Başakpınarspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti ve zirve mücadelesinde avantaj sağladı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Döğerspor; ligin 12. haftasında oynadığı maçta Başakpınarspor'u 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Stat: Başakpınar Stadı

Hakemler: Esat Sabuncu, Göktürk Seven, Oğuzhan Sezer

Başakpınarspor: Onur Muhammed Karaarslan, Yaşar Çam, Erhan Vurdem, İsmail Erdi Halis, Mehmet Tahir Kalem, Sefa Şahin, Halil İbrahim Arslan (Cengiz Eşme dk. 64), Mevlüt Metin, Yusuf Karamanoğulları, Buğra Kara, Arda İlhan

Döğerspor: Batuhan Kaya, Mustafa Erdoğan, Melih Faruk Demir (Oğuzhan Yalçın dk. 64), Resul Ekrem Turhan, Ayvaz Koç, Hakan Albayrak (Mehmet Ali Öncü dk. 81), Yusuf Aydoğdu, Erkan Kapar, Ali Avcı, Efe Samet Şahin (Onur Han Ünal dk. 46), Turgay Aydoğan

Goller: Mevlüt Metin (dk. 38) (Başakpınarspor), Efe Samet Şahin (dk. 32), Hakan Albayrak (dk. 80) (Döğerspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
title