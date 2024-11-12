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Döğerspor, Antrenör Göksel Zehir ile Anlaştı

Döğerspor, Antrenör Göksel Zehir ile Anlaştı
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Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Döğerspor, ligin 4. haftasında kötü bir sonuç alarak antrenör İlhan Mavitaş ile yollarını ayırdı. Yeni sezon için tecrübeli antrenör Göksel Zehir ile sözleşme imzalandı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Döğerspor antrenör Göksel Zehir ile anlaştı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Döğerspor ligin 4. haftasında oynadığı ve 3-0 mağlup olduğu Erciyes Esen Makina FK maçı sonrası antrenör İlhan Mavitaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Genç antrenör İlhan Mavitaş ile yolların ayrılmasının ardından kırmızı-beyazlılar tecrübeli antrenör Göksel Zehir ile anlaşma sağladı. Başkan Kamil Ulu ile bir arayan gelen antrenör Göksel Zehir her konuda anlaşma sağladı ve sözleşmeye imza attı. Göksel Zehir'in ekibinde yardımcı antrenör olarak Ferhat Bakar, Mehmet Akpınar ve kaleci antrenörü ise İsmail Atalay oldu.

Döğerspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız, camiamızın yakından tanıdığı tecrübeli isimlerden Göksel Zehir ile teknik direktörümüz olarak 2024-2025 sezonu için anlaşma sağlamıştır. Döğerspor için verdiğimiz emekten ve çabadan kimsenin şüphesi olmasın; her şey kulübümüz ve bize gönül veren taraftarlarımız için" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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