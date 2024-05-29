Doğatrek26 Yürüyüş Topluluğu Eskişehir'den Bilecik'e 10 Kilometrelik Yürüyüş Yaptı

Eskişehir'den Bilecik'e giden Doğatrek26 Yürüyüş Topluluğu, kanyondaki akarsu içeresinde 10 kilometrelik yürüyüş yaptı.

Doğatrek26 Yürüyüş Topluluğu Eskişehir'den Bilecik Harmanköy Mahallesi'ne gitti. Eskişehir'den 18 kişi etkinliğe katıldı. Harmanköy'den başlayan yürüyüşte toplamda 10 kilometrelik parkuru kat ettiler. 10 kilometrelik yürüyüşün yarısı dağlık alanda, diğer yarısı ise kanyondaki su içerisindeki yürüyüş ile gerçekleşti. Ayrıca ekip 4 şelale tırmanıp içeride yüzme fırsatı da yakaladı. Oldukça zevkli geçen yürüyüşte doğa tutkunları hatıra fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR