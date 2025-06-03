Doğan Sabaz'ın Türkiye Şampiyonu Olma Başarısı

Kocaeli'de düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Türkiye şampiyonu olan Niğdeli güreşçi Doğan Sabaz, altınla ödüllendirildi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 24-25 Mayıs'ta Gebze Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda grekoromende şampiyon olan Sabaz, Niğde'ye geldi.

Doğan Sabaz, burada Yetim Eli Derneği tarafından altınla ödüllendirdi.

Kendisininde eski bir güreşçi olduğunu belirten Yetim Eli Derneği Başkanı Şahin Mercan, "Genç sporcumuz, azmi ve disipliniyle gençlerimiz için örnek teşkil ediyor. Boş zamanlarını internet ya da oyun salonlarında geçirmek yerine sporla değerlendirmesi, sağlıklı bir yaşam tarzının göstergesidir." dedi.

Türkiye şampiyonu güreşçi Doğan Sabaz ise milli formayı taşımanın gururunu yaşadığını söyledi.

Hedefinin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu dile getiren Sabaz, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için azimle çalışacağım. Genç arkadaşlarıma da günde en az yarım saat spora zaman ayırmalarını öneriyorum. Güreş, yüzme, koşu, futbol ya da basketbol gibi branşlarla ilgilenmeleri, hem bedensel hem de zihinsel gelişim açısından çok faydalı olacaktır." diye konuştu.