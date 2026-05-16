Haberler

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Doğan'dan Çaykur Rizespor açıklaması Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, olağanüstü kongre kararı alan Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'a, Türk futboluna ve kulübüne sunduğu katkılar için teşekkür etti.

Trabzonspor Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, olağanüstü kongre kararı alan Çaykur Rizespor Kulübünün başkanı İbrahim Turgut'a Türk futboluna ve kulübüne sunduğu katkılar için teşekkür etti.

Doğan, yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut'un olağanüstü kongre kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıklamasını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Görev süresi boyunca Çaykur Rizespor için büyük bir özveriyle çalışan, zamanını ve emeğini kulübünün geleceği adına samimiyetle ortaya koyan Sayın Turgut, sağduyulu yaklaşımı, yapıcı tavrı ve çözüm odaklı duruşuyla Türk futboluna çok önemli katkılar sunmuştur. Kulüpler Birliği Başkan Yardımcılığı görevinde bana yol arkadaşlığı yapan Sayın İbrahim Turgut ile birlikte Türk futbolunun gelişimi adına birçok konuda ortak fikir alışverişinde bulunduk, çözüm üretmek adına mücadele verdik. Futbolumuzun sorunlarına karşı gösterdiği hassasiyet ve kulüplerimizin geleceğine dair ortaya koyduğu vizyon her zaman takdiri hak etmiştir."

Turgut'un aynı zamanda Karadeniz futbolunun birlik ve beraberlik ruhunu önemseyen bir anlayışla Trabzonspor ile komşu Çaykur Rizespor arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesine de değerli katkılar sağladığını vurgulayan Doğan, şunları aktardı:

"Çaykur Rizespor'a verdiği emekler, şehrine duyduğu aidiyet ve camiasıyla kurduğu güçlü bağ, Sayın İbrahim Turgut'u Rize futbolu adına iz bırakan başkanlardan biri haline getirmiştir. Değerli kardeşim İbrahim Turgut'a Türk futboluna ve Çaykur Rizespor'a sunduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve başarı diliyorum. Çaykur Rizespor camiasına da olağanüstü kongre sürecinde hayırlı sonuçlar temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor

Binalarda yeni dönem başlıyor
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar

86 ve 79 yaşındaki çiftin tüm serveti tek telefonla gitti
Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi

Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi