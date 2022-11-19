Doğan Alemdar'dan inanılmaz hata! Yediğimiz gol saç baş yoldurdu
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A Milli Takım'ın Çekya ile oynadığı karşılaşmaya genç kaleci Doğan Alemdar'ın yediği gol damga vurdu. Üzerine gelen şutu kontrol etmekte zorlanan Doğan, topu filelerde gördü. Genç kaleci yediği golden sonra adeta yıkımı yaşadı.
Çekya ile oynadığımız maçta kalemizde gördüğümüz gol herkesi hayrete düşürdü. A Milli Takım maçı 1-0 üstün götürürken 56. dakikada ilginç bir an yaşandı.
TOPU KONTROL EDEMEDİ
56'da Cerny'nin ceza sahası dışından çektiği şut Doğan Alemdar'ın üzerine geldi. Ancak genç kaleci topa erken hamle yapıp kontrol edemedi. Topun filelere gittiği gören Doğan adeta yıkımı yaşadı. Doğan Alemdar'ı Çağlar Söyüncü teselli ederek ayağa kaldırdı.