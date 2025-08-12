DOÇEK'ten Yunanistan'a Bisiklet Turu

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Yunanistan'a bisiklet turu düzenledi.

DOÇEK'ten yapılan açıklamaya göre, bisiklet ekibi Yunanistan'ın Nestos Deltası ve Nea Kessani (Yeni Keşan ) bölgesini kapsayan 6 günlük bir bisiklet turu gerçekleştirdi.

İpsala Sınır Kapısı'ndan başlayan tur, Dedeağaç üzerinden sahil güzergahını izleyerek Nestos Deltası'na ulaştı.

Burada mübadele döneminde Keşan'dan göç edenlerin kurduğu Nea Kessani kasabası ziyaret edildi. Ardından rota, Gümülcine ve Şapçı'dan geçerek yeniden Dedeağaç'a uzandı ve başlangıç noktası olan İpsala'da sona erdi.

Gümülcine'de Batı Trakya Türklerinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in kabri ziyaret edildi. Ayrıca Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan ile bir araya gelinerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bisikletçiler, bölgedeki misafirperverlikleri için İbrahim Sadık, Latif Mehmet ve İsmail Hüseyin'e de teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, bisiklet turunun bölgedeki tarihi yerleri görme ve mübadele yıllarında buradan göç edenlerin kurduğu beldeyi ziyaret etme açısından oldukça değerli olduğunu belirterek, takım ruhuyla hareket eden tüm ekip üyelerine teşekkür etti.