DOÇEK'ten Yunanistan'a Bisiklet Turu

DOÇEK'ten Yunanistan'a Bisiklet Turu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Yunanistan'ın Nestos Deltası ve Nea Kessani bölgesini kapsayan 6 günlük bir bisiklet turu düzenledi. Tur, İpsala Sınır Kapısı'ndan başlayıp Dedeağaç üzerinden Nestos Deltası'na ulaştı ve Gümülcine'de önemli ziyaretler gerçekleştirildi.

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Yunanistan'a bisiklet turu düzenledi.

DOÇEK'ten yapılan açıklamaya göre, bisiklet ekibi Yunanistan'ın Nestos Deltası ve Nea Kessani (Yeni Keşan ) bölgesini kapsayan 6 günlük bir bisiklet turu gerçekleştirdi.

İpsala Sınır Kapısı'ndan başlayan tur, Dedeağaç üzerinden sahil güzergahını izleyerek Nestos Deltası'na ulaştı.

Burada mübadele döneminde Keşan'dan göç edenlerin kurduğu Nea Kessani kasabası ziyaret edildi. Ardından rota, Gümülcine ve Şapçı'dan geçerek yeniden Dedeağaç'a uzandı ve başlangıç noktası olan İpsala'da sona erdi.

Gümülcine'de Batı Trakya Türklerinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in kabri ziyaret edildi. Ayrıca Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan ile bir araya gelinerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bisikletçiler, bölgedeki misafirperverlikleri için İbrahim Sadık, Latif Mehmet ve İsmail Hüseyin'e de teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, bisiklet turunun bölgedeki tarihi yerleri görme ve mübadele yıllarında buradan göç edenlerin kurduğu beldeyi ziyaret etme açısından oldukça değerli olduğunu belirterek, takım ruhuyla hareket eden tüm ekip üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Spor
Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14'e çevrildi

Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14'e çevrildi
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor

4 noktada yangınlar kontrol altında! Saatlerdir yanan ilde durum vahim
Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı

Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'

Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu

Fenerbahçe yeni eldivenini buldu! Kaleye geçmeleri imkansız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.