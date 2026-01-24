Haberler

Radomir Djalovic: "Bugünkü mağlubiyetten sonra bir hayal kırıklığı yaşıyorum"

Radomir Djalovic: 'Bugünkü mağlubiyetten sonra bir hayal kırıklığı yaşıyorum'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Başakşehir'e 3-0 mağlup oldukları maç sonrası hayal kırıklığını dile getirdi ve kalan maçlarda mücadele edeceklerini vurguladı.

Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugünkü mağlubiyetten sonra bir hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, sahasında RAMS Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, kalan maçlarda ellerinden gelen mücadeleyi göstererek zorlu süreçten çıkmak istediklerini belirterek, "Elde ettikleri galibiyetten dolayı Başakşehir'i tebrik etmek istiyorum. Özellikle Beşiktaş maçından sonra daha iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünmüştüm. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyetten sonra bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Maçın ilk yarısında özellikle 30. dakikaya kadar, penaltıya kadar daha iyi olan taraftık ama rakip golü attıktan sonra zorlandık. İkinci yarıda aptalca goller yedik diyebilirim. Ama devam edeceğiz, hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Eğer yere düşerseniz herkes üzerinize basar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelen mücadeleyi gösterip zorlu süreçten çıkmak istiyoruz" dedi.

Transfer hakkında da konuşan Djalovic, "Sportif direktörümüz ve başkanımız bu konuyla ilgili elinden geleni yapıyorlar. Tabii özellikle bu süreçte transfer yapmak hiç de kolay değil. Bildiğiniz üzere bir oyuncu geldi, gitti. Evet elimizden geleni yapıyoruz ve transfer gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı

Birkaç saatlik kabus, şehri alt üst yetmeye yetti! Zarar çok büyük
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi

Taraftar şaşkın! Bu fotoğraf bugün çekildi
Teğmen Fatih Kaya hakkındaki disiplin cezası iptal edildi

Bir teğmenin daha cezası mahkemeden döndü
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi

Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karıma...
Erdoğan'ın Aydın programında dikkat çeken an

Açılışa damga vuran "harçlık" detayı
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi

Taraftar şaşkın! Bu fotoğraf bugün çekildi
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi