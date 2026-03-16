Haberler

Saç örme videosu ile gündeme gelen hemşire, Amedspor maçında kendinden geçti

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saç örme videosu nedeniyle daha önce gündeme gelen Diyarbakırlı hemşire İkra, bu kez Amedspor maçındaki tribün görüntüleriyle konuşuluyor.

Saçını ördüğü video ile gündem olan Diyarbakırlı hemşire İkra, bu kez Amedspor maçında tribündeki görüntüleriyle dikkat çekti. Genç hemşirenin stadyuma gittiği maçlarda Amedspor'un hiç kaybetmemesi taraftarların da ilgisini çekti.

GÖRÜNTÜLERİ ELDEN ELE DOLAŞIYOR

Maç izlemek için gittiği stadyumda tribünden takımı destekleyen Hemşire İkra'nın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Taraftarlar arasında konuşulan detay ise genç hemşirenin stadyumda bulunduğu karşılaşmalarda Amedspor'un hiç mağlubiyet yaşamaması oldu. Bu durum sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Hemşire İkra daha önce saçını ördüğü video nedeniyle gündeme gelmiş ve o dönem görevinden uzaklaştırılmıştı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada suçlamaları kabul etmediğini belirten İkra, "İfademde üzerime atılı suçlamaları kabul etmediğimi, kadın haklarına ve kadın cinayetlerine duyarlı olduğumu söyledim. Saç örmenin TCK ve 657 Devlet Memurları Kanunu maddelerine göre suç teşkil etmediğini, hakkımda algı yaratılmaya çalışıldığını ifade ettim" demişti.

"DEVLET MEMURU VE DİYARBAKIRLIYIM"

İkra açıklamasında ayrıca, "Devlet memuru, Diyarbakırlı ve Kürt olduğumu, Kürtçe bilmediğimi, anadilimin Zazaca olduğunu ve bundan dolayı bu muameleyi gördüğümü beyan ettim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Helal olsun kardeşim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

