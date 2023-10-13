Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'ye spor ödülü

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, spor ve sporcuya desteklerinden dolayı özel ödüle layık görüldü. Yenişehir ilçesinde spora ve sporculara yapılan destekler hakkında bilgi veren Beşikci, çeşitli spor dallarında eğitim veren okulların yanı sıra başarılı sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalarda da başarı elde ettiğini belirtti.

Diyarbakır'da Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, spor ve sporcuya desteklerinden dolayı özel ödüle layık görüldü.

Yenişehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon işbirliği ile düzenlenen sporun enleri programına katıldı.

Yenişehir ilçesinde spora ve sporculara yapılan destekler ile ilgili görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Kış ve yaz spor okulları kapsamında Seyrantepe Spor Salonu, Köşkler Spor Salonu Kompleksi'mizde 15 branşta 50 eğitmenle eğitimler vermekteyiz. Bu eğitimlerimiz kapsamında Voleybol, Futbol, Basketbol, Tekvando, Kick-Box, Karate, Pilates, Spor tırmanış, Dağcılık, Masa Tenisi, Satranç, Jimnastik, Halkoyunları, Badminton, Yüzme gibi spor dallarımız bulunmaktadır. Bu okullarımızdan şimdiye kadar 3 bin çocuğumuza eğitim verdik" dedi.

Mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında açtıkları özel yetenek kurslarında eğitimler alıp yetenek sınavlarını geçerek 66 çocuğu spor lisesine, 29 genci de çeşitli illerdeki beden eğitimi bölümlerine girmeye hak kazandığını belirten Beşikci, "Yenişehir Belediyesi Spor kulübümüzün futbol takımı amatör ligde, voleybol takımımız ise Alparslan Endüstri 1.Lig'de faaliyetlerini sürdürmektedir. Spor kulüplerimizde eğitim alan sporcularımız, mayıs ayında yapılan Kick-Boks Dünya Kupasında dört birincilik çıkartarak; 26 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında yıldız bayanlarda 5 sporcumuz Türk Milli takımını temsilen Avrupa Şampiyonası'na giderek ilk 5'e girmişlerdir. Ayrıca Ulusal müsabakalarda birçok sporcumuz 1. 2. ve 3. olarak, Uluslararası Milli Takımı'nda da yarışmışlardır. Ayrıca spor okullarımızda başarı gösteren çocuklarımızı çeşitli kültür gezileriyle buluşturduk. Başarılı sporcularımızı Ankara, Kapadokya ve Van gezilerine götürdük. İlçemizde faaliyet gösteren 335 Kulübe nakdi yardım ile farklı kulüplere de malzeme yardımında bulunduk. Nakdi yardım kulüp sayısı 35 iken spor liselerine malzeme, yardım 6 kulübe 1 buçuk milyon oldu. Yanıbaşınızdayız. Projemiz çerçevesinde temmuz ve ağustos ayında bin 200 çocuğumuza ulaştık kampa gidemeyen tatil yapamayan çocuklara Mardin yolu fidanlık alanında 50 çadır kurularak çocuklara sabah, öğlen, akşam sportif faaliyetler, spor parkurları düzenledik. AFAD, itfaiye Yeşilay gibi kurumlar seminerler verdiler. Kitap okuma yüzme gibi etkinlikler düzenlendi" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR