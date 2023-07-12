Diyarbakır ve çevre illerde 14 kişi boğuldu

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle son 2 haftada Diyarbakır'da 9, Batman'da 3, Mardin ve Siirt'te de 1'er olmak üzere göl, baraj ve nehirlerde 14 kişi boğuldu. Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi ve Eğitmen Adnan Yıldırım, yüzme bilmeyen vatandaşların derin, bulanık ve güvenli olmayan yerlerde yüzmemeleri gerektiğini belirtti.

DİYARBAKIR ve çevre illerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle son 2 haftada, göl, baraj ve nehirde serinlemek isteyen 14 kişi yaşamını yitirdi. Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi ve Eğitmen Adnan Yıldırım, boğulmalara dikkat çekerek, "Yüzme bilmeyen vatandaşlarımız derin, bulanık ve güvenli olmayan yerlerde kesinlikle yüzmemeliler. Yüzmeyi bilenler avantaj içerisinde ama fiziki nedenlerden dolayı ayaklarda kramp olabilir, sularda girdap olabilir. Bu profesyoneller için de büyük bir tehlike oluşturabilir" dedi. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek Adnan Yildirim Diyarbakır Spor Haberler