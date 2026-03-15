Dicle Kaymakamı Atış, gençlik kampında sporcu gençlerle buluştu

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, ilçede hizmete giren Selahattin Eyyubi Gençlik Kampında genç sporcularla bir araya geldi.

Dicle Selahattin Eyyubi Gençlik Kampı Müdürü Abdulvahap Ürün, Dicle Kaymakamı Mustafa Atış'a kampta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapılan etkinliklere katılım sağlayan genç sporcularla sohbet eden Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, "180 dönümlük alanda ilçemizde yapımı tamamlanarak hizmete giren gençlik kampı, birçok spor, eğitim ve kültürel etkinliklerine ev sahibi olmaya devam ediyor. Keşfedilen yetenekli gençlerimizin spor alanındaki gelişim ve başarılarının artması için birçok imkan sağlayan Selahattin Eyyubi Gençlik Kampı'nda, gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının bitmesine birkaç gün kala, Ramazan ayının huzur, birlik ve beraberlik ruhunu ülkemizin yarınları olan gençlerimizle birlikte yaşadık. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramını da kutluyorum. Devlet olarak maddi, manevi olarak gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı