Haberler

Diyarbakır'da Kar Altında Futbol Keyfi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde ortaokul öğrencileri, eksi 6 derece sıcaklıkta karla kaplı halı sahada futbol oynadı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesindeki ortaokul öğrencileri, eksi altı derece halı sahada kar üzerinde futbol oynadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte etkili olan kar karın etkisiyle hava sıcaklığının eksi 6 derece ölçüldüğü Kocaköy ilçesinde, Bozbağlar Hayderakan Cumhuriyet Ortaokulu'nun bahçesinde yaklaşık 10 santimetreye ulaşan karla kaplı halı sahaya çıkan öğrenciler, futbol oynadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Venezuela'nın geçici yeni başkanı Rodriguez göreve başladı

Venezuela'da tarihi son! Yeni başkan yemin edip göreve başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var

Sürücüler dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, yaptırmayana ceza var
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı

Maduro sonrası çantasını topladı! İşte Hamaney'in kaçacağı ülke
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var

Sürücüler dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, yaptırmayana ceza var
Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler

İstifasını duyan oyuncuları ilk iş olarak bakın ne yapmış
Dünyaca ünlü avukat Maduro'yu da savunacak

İşte Maduro'yu savunacak avukat! Tüm dünya yakından tanıyor