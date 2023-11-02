Diyarbakır'da İşitme Engelli Sporculara Türk İşaret Dili Eğitimi

DİYARBAKIR'da Judo İl Temsilcisi Osman Gökçül (39), antrenörleri Ramazan Parıldar (35) ve Cihan Özkaya (24) ile birlikte eğitim verdikleri Yenişehir Gençlik Merkezi Spor Kompleksi'ne başvuran işitme engelli sporcularla iletişim kurabilmek için ders alarak 2 ayda Türk işaret dilini öğrendi. Antrenörlerin eğittiği 6 işitme engelli sporcudan 3'ü, Ankara'daki Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonası'nda Türkiye 1'incisi, 1'i de Türkiye 3'üncüsü oldu. Antrenör Ramazan Parıldar, "Şu an 60 sporcumuz var. Bunların 6'sı işitme engelli. Motive olmaları için işaret dilini de öğrendik. Çocuklarımızın başarılı olması için elimizden gelen ne varsa vermeye çalışıyoruz" dedi.

Diyarbakır Judo İl Temsilcisi Osman Gökçül (39), antrenörleri Ramazan Parıldar (35) ve Cihan Özkaya (24) ile Yenişehir Gençlik Merkezi Spor Kompleksi'ne başvuran işitme engelli sporculara eğitim vermeye başladı. Eğitimde öğrencilerle iletişimde sıkıntı yaşayan antrenörler, Halk Eğitim Merkezindeki kursa giderek, 2 ayda Türk işaret dili öğrendi. Antrenörlerin 1 yılda işaret diliyle anlaşarak yetiştirdiği öğrenciler, 23-24 Ekim'de Ankara'da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada Gonca Türk (33) 63 kiloda, Didem Ögdü (39) 70 kiloda, Muhammet Delil Peksert (24) 90 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Ercan Ödüngit (39) de 81 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu. Şampiyonada derece elde eden sporcular, 2024 Şubat ayında İran'da yapılacak İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

'BAŞARILI OLMALARI İÇİN İŞARET DİLİNİ ÖĞRENDİK'

Antrenör Ramazan Parıldar, öğrencilerle iletişim kurabilmek için işaret dilini öğrendiklerini ifade ederek, "Şu an burada 60 sporcumuz bulunmaktadır. Bunlar arasında 6 sporcumuz işitme engellidir. Motive olmaları ve iletişim sağlayabilmek için işaret dilini de öğrendik. Bu uyumla beraber daha nice başarıları elde edeceğiz inşallah. Sporcularımız haftada 6 gün sürekli antrenman yapıyor. Bu çocuklarımızın başarılı olması için elimizden gelen ne varsa vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'BAŞARILI OLAN SPORCULARIMIZ İRAN'DA BİZİ TEMSİL EDECEK'

Judonun Diyarbakır'da tercih edilen sporlar arasına girdiğini belirten Judo İl Temsilcisi Osman Gökçül de şunları söyledi:

"Burada hem bölgesel şampiyonlar hem de Türkiye şampiyonları hem de Avrupa ve dünya şampiyonları çıkarttık. Hatta İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda buradan Muhammet Delil Peksert'i yollamıştık. Kendisi Olimpiyat Oyunları'nda 5'inci olmuştu. Oldukça güzel bir yerimiz var. Diyarbakır genelinde aktif olarak 400 judo öğrencimiz bulunuyor. Bunların 15'i işitme engelli. İşitme engelli sporcularımızla anlaşabilmek için hocalarımızla Türk işaret dilini öğrendik. İlimize 4 madalya kazandırdılar. Bu arkadaşlarımız Şubat 2024 tarihinde İran'da yapılacak olan İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası'na katılarak hem ilimizi hem ülkemizi temsil edecekler."