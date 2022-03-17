Diyarbakır'da bilek güreşinin yıldızlarına madalyaları takdim edildi

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Diyarbakır'da düzenlenen okullar arası Yıldızlar Bilek Güreşi Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu. Ödül törenine katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, genç sporcularla mini bir müsabaka gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesinin ev sahipliği yaptığı, belediyenin kapalı spor salonunda düzenlenen müsabakalara 30 okuldan 150 kız ve 160 erkek olmak üzere 310 sporcu katıldı. Kategorilerinde birinci olan sporcular, Diyarbakır'ı bölge grup müsabakalarında temsil edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının yıllık spor faaliyetleri arasında düzenlenen organizasyon yoğun ilgi gördü.

Hüseyin Beyoğlu: "Tüm imkanlarımızla emrinizdeyiz"

Ödül törenine katılan Başkan Beyoğlu, sporcularla bilek güreşinde bulundu. Beyoğlu, kategorilerinde ilk 4 sırayı alan sporculara madalyalarını takdim etti. Gençlerin sporla buluşmasının kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Başkan Beyoğlu, "Sizi mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz. Tüm imkanlarımızla hizmetinizdeyiz" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Spor