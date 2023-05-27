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Diyarbakır'da Bilardo Kupası Sona Erdi

Diyarbakır'da Bilardo Kupası Sona Erdi

Spor Haberleri

Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Diyarbakır Bilardo İl Temsilciliğinin organize ettiği 3 bant bilardo kupası sona erdi. Murat Macit rakibi karşısında 21 ıstakada 35-25 kazandı.

Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Diyarbakır Bilardo İl Temsilciliğinin organize ettiği 3 bant bilardo kupası sona erdi. Murat Macit rakibi karşısında 21 ıstakada 35-25 kazandı.

Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Diyarbakır Bilardo İl Temsilciliğinin organize ettiği 3 bant bilardo kupasına Diyarbakır ve ilçelerden toplamda 110 sporcu katıldı. Türkiye 3 bant bilardo şampiyonası öncesi yapılan Türkiye Şampiyonası seçmelerinde 3 bant bilardo turnuvası final müsabakasında turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Murat Macit rakibi karşısında 21 ıstakada 35-25 kazanarak şampiyon oldu.

Türkiye Şampiyonası standartlarında yüksek bir ıstaka ortalamasıyla maçı kazanan ve aynı zamanda Türkiye Bilardo Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi olan Murat Macit, haziran ayında Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye 3 bant bilardo şampiyonasına Diyarbakır'ı temsilen 16 sporcunun katılacağını söyledi.

Diyarbakır'da yapılan yarışmada birinci Murat Macit, ikinci Nusret Bahadır, üçüncü Abdulhakim Erol ve Ömer Halefoğlu oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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