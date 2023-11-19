Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği tenis turnuvası sona erdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği 'Uyanış Gençlik 2. Tenis Turnuvası' sona erdi. Turnuvada genç sporcular yeteneklerini sergiledi ve aileler de çocuklarını destekledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, ödül töreninde sporcunun yanlarında olduklarını belirtti ve gençleri geleceğe taşımak istediklerini vurguladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Uyanış Gençlik 2. Tenis Turnuvası" sona erdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca "Uyanış Gençlik" mottosuyla düzenlenen turnuvada sporcular yeteneklerini sergiledi. Kayapınar ilçesinde bulunan 75 kapalı kortlarda ilk müsabakalarda sahaya çıkan öğrenciler, kazanabilmek için ter döktü.

Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı turnuvada, aileler de çocuklarını yalnız bırakmayarak saha kenarında sporcuları alkışlarla destekledi.

Sporcular, turnuvada "8-10", "10-12", "12-14" ve "14-18" yaşları olmak üzere 4 kategoride mücadele etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporcunun yanında olduklarını söyledi.

Çiftçi, Diyarbakır'ın genç bir nüfusa sahip olduğuna dikkati çekerek, yaptıkları etkinliklerle gençleri geleceğe taşımak istediklerini belirtti.

Bu yıl yaklaşık 33 bin öğrencinin sporla buluştuğunu ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bu çok kıymetli rakam. 33 bin öğrencimiz kötü alışkanlıklar yerine sporu tercih etti, sporla geleceğe hazırlanacaklar. Büyükşehir Belediyesi olarak bununla yetinmiyoruz. Çocuklarımızı liselere, üniversitelere hazırlıyoruz. Bilgi evlerinde, akademi liselerde çocuklarımızı geleceğe taşımaya hazırlanıyoruz. Bu sene 18 bin öğrencimiz hem bilgi evlerinde hem akademi liselerde geleceğe hazırlandı. Sadece bu sene 1041 öğrencimizi üniversiteyle buluşturduk bu kurslarla."

Çiftçi, üniversite kazanan 12 bin 684 Diyarbakırlı öğrencinin hesabına 5 bin lira eğitim desteğinin ilk taksiti olan 2 bin 500 liranın hesaplarına yatırdıklarını aktardı. Çiftçi, "Diyarbakır genç bir şehir, güzel bir şehir, medeniyetler şehri. Bu güzel şehrin güzel insanlarını geleceğe en güzel şekilde taşımak için gayret içerisindeyiz. Gençlerimiz de gösterdiğimiz her gayrete fazlasıyla destek veriyor ve bizi mahcup etmiyor" dedi.

Çiftçi, konuşmasının ardından dereceye giren sporculara ödüllerini takdim ederek başarılar diledi. - DİYARBAKIR