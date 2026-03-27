Diyadin'de geleceğin sporcuları keşfediliyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde gençlerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenen 'Sportif Yetenek Taraması' programında çocuk ve gençler fiziksel becerileri uzman ekipler tarafından değerlendirildi. Amacı, yetenekli bireylerin erken yaşta tespit edilerek spora yönlendirilmesi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde genç yeteneklerin keşfedilmesine yönelik önemli bir çalışma başlatıldı.

Diyadin Gençlik Merkezi tarafından organize edilen "Sportif Yetenek Taraması" programı kapsamında, ilçedeki çocuk ve gençlerin fiziksel ve sportif becerileri uzman ekipler eşliğinde değerlendirildi.

Spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler çeşitli testlerden geçirilerek koordinasyon, denge, hız ve dayanıklılık gibi temel özellikler açısından incelendi. Programın amacı, gençlerin spora yönlendirilmesi ve yetenekli bireylerin erken yaşta tespit edilerek doğru branşlara kazandırılması olarak belirtildi.

Yetkililer, bu tür çalışmaların çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimine katkı sağladığını vurgularken, tarama sonuçlarına göre başarılı bulunan öğrencilerin ilerleyen süreçte özel eğitim programlarına dahil edileceğini ifade etti.

Diyadin Gençlik Merkezi, tüm katılımcı gençlere başarılar dileyerek sporun yaygınlaştırılması adına çalışmaların devam edeceğini açıkladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt

Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt
Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi

Arda'nın sevgilisini şaşırtan olay: İlk kez başıma böyle bir şey geldi
Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...