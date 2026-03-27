Diyadin'de geleceğin sporcuları keşfediliyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde genç yeteneklerin keşfedilmesine yönelik önemli bir çalışma başlatıldı.

Diyadin Gençlik Merkezi tarafından organize edilen "Sportif Yetenek Taraması" programı kapsamında, ilçedeki çocuk ve gençlerin fiziksel ve sportif becerileri uzman ekipler eşliğinde değerlendirildi.

Spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler çeşitli testlerden geçirilerek koordinasyon, denge, hız ve dayanıklılık gibi temel özellikler açısından incelendi. Programın amacı, gençlerin spora yönlendirilmesi ve yetenekli bireylerin erken yaşta tespit edilerek doğru branşlara kazandırılması olarak belirtildi.

Yetkililer, bu tür çalışmaların çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimine katkı sağladığını vurgularken, tarama sonuçlarına göre başarılı bulunan öğrencilerin ilerleyen süreçte özel eğitim programlarına dahil edileceğini ifade etti.

Diyadin Gençlik Merkezi, tüm katılımcı gençlere başarılar dileyerek sporun yaygınlaştırılması adına çalışmaların devam edeceğini açıkladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı