Dişli Belediyesi Hibrit Spor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Afyonkarahisar 1. Amatör Kümeye yükselen Dişli Belediyesi Hibrit Spor'da yeni sezon hazırlıkları şampiyonluk parolası ile başladı.

İlk olarak geçtiğimiz yıl şampiyon olan kadroda oynayan ve önümüzdeki yılda takımda kalması düşünülen oyuncularla yeni sezon için imza töreni yapıldı. İmza töreninde konuşan ve önümüzdeki sezonda şampiyonluk hedeflediklerini belirten asbaşkan Mehmet Rıza Güvenir, "Dişli Hibrit Spor olarak seyir zevki yüksek, pozitif futbol oynayan ve yüksek hedefleri olan takım kurmak istiyoruz. Bu hedefle yapılanmamızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl şampiyon olan kadrodan devam eden arkadaşlarımıza ilave olarak aramıza yeni katılan arkadaşlarımızda var. Belediye Bolvadin Termalspor altyapısında yetişmiş olan Musa Çalışkan, İbrahim Türksoy ile yine son olarak Ataköy forması giyen genç futbolcu Selim Ayyayla, İsmail Ak ve kaleci Çağrı Burhan'la, bunlara ilaveten geçtiğimiz sezon Çıkrıkspor forması giyen ve sezonu 16 gol 9 asistle tamamlayan Kadir Yavuz ile gelecek sezon için anlaşmış bulunmaktayız. Futbolcu kadromuzla, taraftarımızla, teknik ekibimizle yeni hedeflere doğru yürüyoruz. Dişli'ye Süper Amatör ligi yakışır. Buna ulaşacak güçteyiz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR