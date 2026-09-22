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Dirton Camaj, Muğlaspor'da son dakika asistleriyle 2 maçta da beraberliği getirdi

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Dirton Camaj, Muğlaspor'da son dakika asistleriyle 2 maçta da beraberliği getirdi
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TRENDYOL 1'inci Lig'de Muğlaspor'un sol kanadı Dirton Camaj, Van Spor FK ve Iğdır FK maçlarında son dakikalarda asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, takımının bu iki maçta 2-2 berabere kalıp mağlubiyetten kurtulmasını sağladı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli ara öncesi evinde oynadığı Iğdır Futbol Kulübü ile 90+3'te Yasin'in attığı golle 2-2 berabere kalan Muğlaspor'da sol kanat Dirton Camaj son dakikalarda yaptığı asistlerle takımına hayat verdi. Sezon başında Kazakistan'ın Astana takımından kadroya dahil edilen 29 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren Van Spor FK ve Iğdır FK müsabakalarında son anlarda beraberliği getiren gollerin asistini yaptı.

Camaj, 6'ncı haftada Atatürk Stadı'nda oynanan Van Spor FK müsabakasında rakip 2-1 öndeyken 89'uncu dakikada Osundina'ya golü attırdı. Muğlaspor bu maçtan puanla ayrılırken, geçen hafta da benzer senaryo yaşandı. Iğdır FK uzatma dakikalarına 2-1 önde girdi. Son anlarda 90+3'te Camaj'ın pasında takımın golcüsü Yasin Uzunoğlu fileleri havalandırıp skoru 2-2'ye getirdi. Camaj'ın nokta atışı paslarıyla son dakikalarda 2 gol birden bulan Muğlaspor mağlubiyetlerden kurtulup milli araya üst sıralar için umutlu girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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