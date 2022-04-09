Dinlenip dinlenip gol attılar! Chelsea'den Southampton'a tarihi fark

Southampton ile Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında St. Mary's Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 6-0 kazandı.

MAVİLER'İN YÜZÜ YENİDEN GÜLDÜ

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Marcos Alonso, 16 ve 54. dakikalarda Mason Mount, 22 ve 49. dakikalarda Timo Werner ve 31. dakikada Kai Havertz kaydetti. Geçtiğim hafta sahasında Brentford'a 4-1, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalde Real Madrid'e 3-1 mağlup olan Maviler, bu galibiyetle yeniden morallendi.

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