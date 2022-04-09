Dinlenip dinlenip gol attılar! Chelsea'den Southampton'a tarihi fark - Haberler

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Dinlenip dinlenip gol attılar! Chelsea'den Southampton'a tarihi fark

Haberler.com - Spor
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İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea, deplasmanda Southampton'ı 6-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 62'ye yükselten Maviler, ligde 3. sıradaki yerini korudu.

Southampton ile Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında St. Mary's Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 6-0 kazandı.

Dinlenip dinlenip gol attılar! Chelsea, Southampton'a tarihi fark attı

MAVİLER'İN YÜZÜ YENİDEN GÜLDÜ

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Marcos Alonso, 16 ve 54. dakikalarda Mason Mount, 22 ve 49. dakikalarda Timo Werner ve 31. dakikada Kai Havertz kaydetti. Geçtiğim hafta sahasında Brentford'a 4-1, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalde Real Madrid'e 3-1 mağlup olan Maviler, bu galibiyetle yeniden morallendi.

Haberler.com - Spor

Southampton, Premier Lig, Chelsea, Spor, Haberler

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