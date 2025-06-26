Dinamo Kievli futbolcudan Arda Turan'ın sözlerine olay cevap

Dinamo Kievli futbolcudan Arda Turan'ın sözlerine olay cevap
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Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan'ın Dinamo Kiev hakkında sarf ettiği iddialı sözlere, Dinamo Kiev'li futbolcu Andriy Yarmolenko'dan cevap geldi. Yarmolenko açıklamasında, "Açıkçası bu bende tek bir duyguya sebep oldu. Bu sözler bizim doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor. Çünkü Shakhtar'a yeni bir teknik direktör geliyor ve yaptığı ilk şey Dinamo'dan bahsetmek." dedi.

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shaktar Donestk'in başına geçen Arda Turan, takımıyla çıktığı ilk antrenmanda oyuncularına seslenmişti. Dinamo Kiev ile sözler sarf eden Arda Turan'a Kiev cephesinden yanıt gecikmedi.

''DİNAMO KİEV ŞAMPİYONLUĞU GÖRMEK İSTEMİYORUM''

Arda Turan, oyuncularına seslendiği konuşmada, ''Kapıyı çalıp taktik hakkında, hayat hakkında her şeyi konuşabilirsiniz. Ama sahada her dakika acı çekeceğiz. Neden? Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

"YAPTIĞI İLK ŞEY KİEV'DEN BAHSETMEK"

Genç teknik adamın bu sözlerine Dinamo Kievli futbolcu Andriy Yarmolenko'dan cevap geldi. Arda Turan'ın bu sözlerine cevap veren Yarmolenko, "Açıkçası bu bende tek bir duyguya sebep oldu. Bu sözler bizim doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor. Çünkü Shakhtar'a yeni bir teknik direktör geliyor ve yaptığı ilk şey Dinamo'dan bahsetmek.'' sözlerini sarf etti.

GÜNDEM OLDU

Yarmolenko'nun Arda Turan'ın sözlerine verdiği bu cevap ülke gündemine otururken, Shakhtarlı taraftarlar genç teknik adama destek gösterdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıXkişi:

Gerçekten amatör ruh mu desek, varoşluk mu desek, gs kültürü mü desek bilemedim.

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