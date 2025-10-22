Dinamo Kiev Teknik Direktörü Shovkovskyi: 'Samsunspor Maçı Kolay Olmayacak'

DİNAMO Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi, Samsunspor maçı öncesinde yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Shovkovskyi, "Samsunspor çok iyi bir oyun oynuyor. Agresif ve göze hoş gelen bir oyunları var. Onların oyunlarını anlamamız lazım. Çok iyi transferler de yaptılar" dedi.

Dinamo Kiev, UEFA Konferans Ligi'nde 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi ve Ukraynalı kaleci Ruslan Neshcheret, müsabaka öncesinde Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda basın açıklamasında bulundu. Samsunspor karşılaşmasının onlar için çok zorlayıcı olacağını söyleyen Oleksandr Shovkovskyi, "Türkiye'de oynamak her zaman çok zor. Burada futbol çok önemli görünüyor. Daha önce Galatasaray'la oynadık ve tüm takımlar çok agresif oynuyor. Samsunspor maçı da kolay olmayacak. Umarım gecemiz güzel geçer" diye konuştu.

'SAMSUNSPOR MAÇI DA KOLAY OLMAYACAK'

Basın toplantısına Rusya tarafından yapılan saldırıyı kınayarak başlayan Shovkovskyi, "Bu gece Ukrayna ve Kiev için zor geçti. 2 kişi öldü 30 kişi de yaralandı. Elektrik kesintisi ve birçok sorun yaşıyoruz. Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Umarım yaşadığımız sorunları herkes anlıyordur. Birkaç oyuncumuz bizle olmayacak çünkü ligde bir sonraki maçı kazanmamız gerekiyor. Samsunspor çok iyi bir oyun oynuyor. Agresif ve göze hoş gelen bir oyunları var. Onların oyunlarını anlamamız lazım. Çok iyi transferler de yaptılar. Futbol çok farklı bir takım oyunu. Samsunspor maçında kimin oynayıp oynamayacağını hoca olarak ben karar veriyorum. Türkiye'de oynamak her zaman çok zor. Burada futbol çok önemli görünüyor. Daha önce Galatasaray'la oynadık ve tüm takımlar çok agresif oynuyor. Samsunspor maçı da kolay olmayacak. Umarım gecemiz güzel geçer" ifadelerini kullandı.

RUSLAN NESHCHERET: BAZEN KÖTÜ SONUÇLAR ALABİLİYORUZ AMA EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇABALIYORUZ

Basın toplantısında konuşan Dinamo Kiev kalecisi Ruslan Neshcheret, takımlarının son haftalarda gösterdiği kötü performansla ilgili olarak, "Biz profesyoneliz. Eleştirileri kabul ediyoruz. Bazen kötü sonuçlar alabiliyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyoruz. Son maçlarda genelde son dakikalarda goller yedik. O nedenle galip gelemedik" diye konuştu.

Dinamo Kiev, basın toplantısının ardından yarın oynanacak maç öncesinde Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi.