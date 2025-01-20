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Dinamo Kiev Galatasaray Maçı Öncesi Antrenmanı Tamamladı

Dinamo Kiev Galatasaray Maçı Öncesi Antrenmanı Tamamladı
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Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Galatasaray ile yarın yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi yönetimindeki çalışmada, sakat futbolcuların yokluğu dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

RAMS Park'ta Teknik Direktör Oleksandr Shovkovskyi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idmanda futbolcular, ısınmanın ardından istasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktiği üzerinde duruldu.

Ukrayna temsilcisinde sakatlıkları devam eden Denys Popov ile Volodymyr Brazhko idmanda yer almadı.

Galatasaray ile Dinamo Kiev, yarın saat 18.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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