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Dimitrios Pelkas: 'Yüzde yüzümüzle sahada olmamız gerekiyor'

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Başakşehir'in orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas, UEFA Konferans Ligi'ndeki Petrocub maçı öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Pelkas, Avrupa'da devam etmek için sahada yüzde yüz performans sergilemeleri gerektiğini vurguladı.

- Dimitrios Pelkas: "Yüzde yüzümüzle sahada olmamız gerekiyor"

İSTANBUL - Başakşehir'in orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas, Petrocub maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Yüzde yüzümüzle sahada olmamız gerekiyor" dedi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Moldova ekibi Petrocub ile yarın saat 18.30'da sahasında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Yunan futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Önemli bir maç oynayacaklarını aktaran Pelkas, "Yüzde yüzümüzle sahada olmamız gerekiyor ve bunun sözünü verebilirim. Avrupa'da devam etmek istiyorsak sahada duruş göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dimitrios Pelkas: 'Yüzde yüzümüzle sahada olmamız gerekiyor'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES GÜMÜŞ - Spor
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