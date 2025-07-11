Dimitrios Goutas yeniden Süper Lig'e döndü

Dimitrios Goutas yeniden Süper Lig'e döndü
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Gençlerbirliği, daha önce Sivasspor'da oynayan Yunan defans oyuncusu Dimitrios Goutas'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, daha öncesi Süper Lig'de Sivasspor'un formasını terleten Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Goutas'ı transfer etti.

2 YILLIK ANLAŞMA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, son olarak Cardiff City forması giyen Goutas ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Futbola ülkesi Yunanistan'da başlayan Goutas, sırasıyla Skoda Xanthi, Olympiakos, Kortrijk, St. Truiden, Lech Poznan, Atromitos, Sivasspor ve Cardiff City formaları giydi.

SEZON PERFORMANSI

Kariyerinde 410 maça çıkan Goutas, Sivasspor'da ise 84 müsabakada görev yapıp rakip ağlara 5 gol atmayı başardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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