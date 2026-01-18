Haberler

Kocaeli 2. Amatör Lig'de kar engeli

Kocaeli 2. Amatör Lig'de kar engeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli 2. Amatör Lig'de oynanan Dilovasıspor ile Mollafeneri maçı, yoğun kar yağışı sebebiyle tatil edildi. 26. dakikada Dilovasıspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşma, zemin ve hava koşullarının futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle hakem tarafından durduruldu.

Kocaeli 2. Amatör Lig'de Dilovasıspor ile Mollafeneri arasında oynanan karşılaşma, yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı.

Dilovası'nda oynanan müsabaka, kar yağışının etkisini artırması üzerine hakem tarafından durduruldu. Karşılaşmanın 26. dakikasında Dilovasıspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadele, zeminin karla kaplanması ve ağırlaşan hava şartlarının futbol oynamaya elverişsiz hale gelmesi gerekçesiyle tatil edildi.

Yarıda kalan maçın hangi tarihte ve şartlarda tamamlanacağına ilişkin kararın, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pasta şefi hamur yoğurma makinesinde can verdi

Yıllarını verdiği mutfak sonu oldu! 71 yaşındaki şeften acı haber
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Pasta şefi hamur yoğurma makinesinde can verdi

Yıllarını verdiği mutfak sonu oldu! 71 yaşındaki şeften acı haber
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı

Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı