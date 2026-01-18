Kocaeli 2. Amatör Lig'de kar engeli

Kocaeli 2. Amatör Lig'de Dilovasıspor ile Mollafeneri arasında oynanan karşılaşma, yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı.

Dilovası'nda oynanan müsabaka, kar yağışının etkisini artırması üzerine hakem tarafından durduruldu. Karşılaşmanın 26. dakikasında Dilovasıspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadele, zeminin karla kaplanması ve ağırlaşan hava şartlarının futbol oynamaya elverişsiz hale gelmesi gerekçesiyle tatil edildi.

Yarıda kalan maçın hangi tarihte ve şartlarda tamamlanacağına ilişkin kararın, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi. - KOCAELİ