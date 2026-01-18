Kocaeli 2. Amatör Lig'de kar engeli
Kocaeli 2. Amatör Lig'de oynanan Dilovasıspor ile Mollafeneri maçı, yoğun kar yağışı sebebiyle tatil edildi. 26. dakikada Dilovasıspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşma, zemin ve hava koşullarının futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle hakem tarafından durduruldu.
Yarıda kalan maçın hangi tarihte ve şartlarda tamamlanacağına ilişkin kararın, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi. - KOCAELİ