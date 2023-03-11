Yıldız futbolcuların sevgililerinden izin alamıyor! Dil hocasının güzelliği başına dert oldu

Manchester City'den Julian Alvarez ve Liverpool forması giyen Arthur Melo gibi futbolculara dil dersi veren eğitmen Sara Duque, güzelliği nedeniyle başına gelenlerle sosyal medyada adından söz ettirdi. Güzel dil hocasının, yıldız futbolculara sevgililerinin kıskançlığı yüzünden ders veremediği belirtildi.

Futbolculara dil eğitimi veren Sara Duque'nin başı güzelliğiyle dertte. Daha önce Manchester City ve Liverpool'un yıldızlarına ders veren Duque, futbolcuların sevgilileri nedeniyle daha fazla isimle çalışma fırsatı yakalayamıyor.

FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİNDEN İZİN ALAMIYOR

Arjantin'de yayınlanan televizyon programı Invasores'te yer alan habere göre; İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransız ve Portekizce dillerine tamamen hakim olan dil hocası Sara Duque, güzelliği nedeniyle, yıldız futbolcuların sevgilileri tarafından yasaklandı.

CITY'NİN YILDIZINA DERS VERDİ

Sara Duque, Manchester City'nin yıldızı Julian Alvarez ve Liverpool'da forma giyen Arthur Melo gibi futbolculara ders verdi.

Julian Alvarez ve Sara Duque

Sara Duque fotoğrafları: