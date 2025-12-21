Diego Simeone'den kafa karıştıran Sörloth açıklaması

La Liga'nın 18. haftasında Girona'ya konuk olan Atletico Madrid, rakibini 3-0 yendi. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında transferde adı Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth hakkında konuştu.

''SORLOTH'TA NELER DEĞİŞTİ?''

Bir basın mensubunun sorduğu "Sörloth'ta neler değişti?" sorusu üzerine cevap veren Simeone, kafa karıştıran bir açıklama yaptı.

''İLERİDE BİZE ÇOK FAYDA SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK''

Sörloth'u yorumlayan Simeone, Norveçli golcünün gelecekte takıma fayda sağlayacağını ifade ederek, ''Alexander bizim için çok önemli bir oyuncu. Son zamanlarda kendini daha çok önemli hissediyor. Bunu şimdi hissediyor, daha önce de hissediyordu. Bunu görebilirsiniz, çünkü koşuyor, savunmaları kırıyor, baskı yapıyor ve bize Julian Alvarez, Antoine Griezmann veya Giacomo Raspadori'nin sağlayamayacağı farklı hücum seçenekleri sunmayı başarıyor. Sörloth ileride bize çok fayda sağlamaya devam edecek.'' şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 22 maça çıkan yıldız isim, bu karşılaşmalarda rakip ağlara 5 gol attı.