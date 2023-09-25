Diego Lugano, telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti

Brezilya Kupası'nın şampiyonluk kutlamalarına katılan eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Lugano, telefonunu çalan hırsızı yakalayarak polise teslim etti. Olay, Sao Paulo'da taraftarlar arasında yapılan kutlamalar sırasında meydana geldi. Lugano, durumu hızla fark ederek hırsızı yakaladı ve telefonunu geri aldı.

Brezilya Kupası'nın şampiyonluk kutlamalarına katılan eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Lugano'nun telefonu çalındı.

LUGANO'NUN TELEFONUNU ÇALDILAR

Brezilya Kupası'nda tarihinde ilk kez şampiyonluk yaşayan Sao Paulo'da kutlamalar tüm gün boyunca devam etti. Kutlamalar sırasında eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Lugano'nun telefonu çalındı.

HIRSIZI POLİSE TESLİM ETTİ

Kutlamalar sırasında bir taraftar, Diego Lugano'nun cebindeki cep telefonunu çaldı. Durumu kısa sürede içinde fark eden Diego Lugano, olaydan hemen sonra hırsızı yakalayarak telefonu geri aldı ve hırsızı polise teslim etti.