Fenerbahçe, Diego Carlos'un sağlık kontrolüne katılamadığını açıkladı

FENERBAHÇE Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un dün planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrolleri kapsamında, futbolcumuz Diego Carlos kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılamamıştır. Oyuncumuzla temas kurma ve durumunu netleştirme yönündeki girişimlerimiz devam etmekte olup, Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in koordinasyonunda süreç kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edilmektedir"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı