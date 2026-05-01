Didim'de yelken heyecanı başladı

AYDIN'ın Didim Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen TYF Yelken Ligi IQ Foil 3'üncü Ayak Yıldızlar Kupası başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç sporcular organizasyonda mücadele ediyor. Didim'de 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen organizasyon, farklı illerden gelen genç sporcuları bir araya getirdi. IQ Foil sınıfında yapılan yarışlar, yıldızlar kategorisindeki sporcular açısından önem taşıyor. Uygun rüzgar koşullarıyla dikkat çeken Didim'de sporcular, milli takıma seçilme hedefiyle mücadele ediyor. Organizasyonun bu yıl ilçede dördüncü kez düzenlendiği bildirildi.

Yarışların ilk gününde Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, hakem heyeti ve sporcuları ziyaret etti. Sporculara başarılar dileyen Gençay, Didim Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti. Yarışlara ilişkin değerlendirmede bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim'in önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençay, "Genç sporcularımızın azmi ve mücadelesi bizlere umut veriyor. Spor turizmini desteklemeye ve yelken sporunun gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

