1-FORMULA 1 PİSTİNİN SON HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tuğçe SEZER ODABAŞI/İSTANBUL, -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek programla, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1'in Türkiye'ye dönüş sürecine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek olan Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'na katılacak. Türkiye'nin küresel spor arenasındaki yerini pekiştirecek olan program, İstanbul Park pistinin geleceği ve dev organizasyonun takvimi açısından kritik önem taşıyor. Tanıtım, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu koordinasyonunda yapılacak.

Etkinlik kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği start ile bir Formula 1 aracının İstanbul sokaklarında sürüş yapmasının planlandığı ifade edildi. Aracın Galataport'tan hareket ederek Karaköy ve Beşiktaş güzergahını takip etmesi ve Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde turunu tamamlaması bekleniyor.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in Türkiye Grand Prix'sinin yeniden takvime alınmasına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

İSTANBUL PARK YENİDEN TAKVİMDE YER ALACAK

2005-2011 ile 2020 ve 2021 yıllarında Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park 2027 takviminde yeniden yer alacak. 5 bin 338 kilometrelik pist uzunluğu ve özellikle 8'inci virajıyla öne çıkan İstanbul Park sürücüler tarafından beğenilen pistler arasında. Türkiye Grand Prix'sinin tarihinin ilerleyen dönemde açıklanması beklenirken, organizasyonun İstanbul'un turizm potansiyeline de katkı sağlamasının öngörülüyor. Yarış için gelecek ziyaretçiler Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel alanlarını deneyimleyebilecek. Formula 1'in 2025 sezonunda 180'den fazla ülkede 827 milyondan fazla televizyon izleyicisine ulaştığı, tribünlerde ise toplam 6,7 milyon seyirciyi ağırladığı belirtildi. Organizasyonun aynı yıl sosyal medyada 2,3 milyar erişim elde ettiği de kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı