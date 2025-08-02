Devrim Özkan'dan olay yaratacak Lucas Torreira paylaşımı

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili yaptığı paylaşımla geceye damga vurdu.

AYLAR ÖNCESİNDE AYRILMIŞLARDI

İlişkilerini sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarıyla duyuran ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almış ve yollarını ayırmıştı. İki taraf da ayrılığın ardından birlikte olan fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından kaldırmışlardı.

OLAY YARATACAK PAYLAŞIM

Devrim Özkan, bu akşamki Galatasaray-Lazio maçında 2 gol atarak yıldızlaşan Torreira'nın fotoğrafını paylaştı. Torreira ve Devrim Özkan'ın aşklarını simgeleyen aynı el ifadesini yansıttıkları görüldü. Güzel oyuncu bu paylaşımıyla aşkını resmen ilan ederken, Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu birlikteliği desteklediklerini belirten yorumlarda bulundu.

İşte o paylaşım;