Devrim Özkan'dan olay yaratacak Lucas Torreira paylaşımı

Devrim Özkan'dan olay yaratacak Lucas Torreira paylaşımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile bir paylaşımda bulundu. Devrim Özkan, Lazio'ya karşı 2 gol kaydeden Torreira'yı hesabından paylaşarak yeniden bir araya geldiklerini resmen ilan etti.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili yaptığı paylaşımla geceye damga vurdu.

AYLAR ÖNCESİNDE AYRILMIŞLARDI

İlişkilerini sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarıyla duyuran ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almış ve yollarını ayırmıştı. İki taraf da ayrılığın ardından birlikte olan fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından kaldırmışlardı.

OLAY YARATACAK PAYLAŞIM

Devrim Özkan, bu akşamki Galatasaray-Lazio maçında 2 gol atarak yıldızlaşan Torreira'nın fotoğrafını paylaştı. Torreira ve Devrim Özkan'ın aşklarını simgeleyen aynı el ifadesini yansıttıkları görüldü. Güzel oyuncu bu paylaşımıyla aşkını resmen ilan ederken, Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu birlikteliği desteklediklerini belirten yorumlarda bulundu.

İşte o paylaşım;

Devrim Özkan'dan olay yaratacak Lucas Torreira paylaşımı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Hindistan Başbakanı Mori: Pakistan yanlış adım atarsa BrahMos füzeleri teröristleri yok edecek

Günlerce çatışan komşular yine savaşın eşiğinde: Sizi yok ederiz
Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetti

Avrupa ülkesinde kabus! 1 haftada 300'e yakın kişi öldü
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...

DEM liderinden olay çıkış: 3 günde salya sümük ağlayacak olanlar...
Galatasaray hazırlık maçında Lazio ile 2-2 berabere kaldı

RAMS Park'ta 4 gol! Lazio, Galatasaray'ın elinden kurtuldu
Yok artık Torreira! Lazio'ya golünü attı, Fenerbahçe'nin yıldızına da gönderme yaptı

Lazio'ya golünü attı, Fenerbahçe'nin yıldızına da gönderme yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

para para para.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaber Muavini:

GABUKLU SEVERLER GURURLU :)))

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın röportajdaki bakışlarına dikkat: Bu kez spikerden gözlerini ayırmadı

Bu kez gözlerini ayırmadı
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Kendi gemilerimizi hazırlayacağız ve Gazze'ye yelken açacağız

O parti kendi gemileriyle Gazze'ye gidiyor! Genel Başkan açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.