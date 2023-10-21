Devrim Cenk Ulusoy, Ölüdeniz'de dünya rekoru kırdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları'nda dünya rekortmeni milli sporcu Devrim Cenk Ulusoy, 78 metreye dalış gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV), Beach Of Lagoon ile Ölüdeniz'deki turizm şirketleri ve su sporları merkezleri iş birliğinde düzenlenen etkinliğin ikinci gününde Devrim Cenk Ulusoy, Ölüdeniz açıklarında dalış yaptı.

Milli sporcu, masterlar kategorisinde desteksiz serbest ağırlıkta paletsiz 78 metreye 2 dakika 47 saniyede başarılı bir dalış gerçekleştirdi.

Devrim Cenk Ulusoy, basın mensuplarına, dün yaptığı dalışta kategorisinde Türkiye rekorunun üzerine çıktığını söyledi.

Bugünkü dalışında hedefinin dünya rekorunu kırmak olduğunu ifade eden Ulusoy, "2 dakika 47 saniyede 78 metreye ulaştım. Dünya rekoru 72 metreydi. Bundan dolayı çok mutluyum. Birçok destek çıkan oldu. Ana sponsorum Transbos ve Mustafa Can Bey. Çok büyük desteklerle bu başarıyı elde ettik." diye konuştu.

Etkinlik, yarın sona erecek.