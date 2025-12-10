Haberler

Türk futbolseverlerin unuttuğu isim, kavga görüntüsüyle gündem oldu

Türk futbolseverlerin unuttuğu isim, kavga görüntüsüyle gündem oldu
Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen, kariyerini Japonya'da S. Hiroshima'da sürdüren Tolgay Arslan, Shanghai Shenhua maçının devre arasında yaşanan olayla gündem oldu. Rakibiyle tartışma yaşayan Arslan, devre arasında sinirlerine hakim olamadı ve rakip oyuncuyu tünelde beklediği görüldü. Araya giren iki takımın futbolcuları ve hakemler olayın büyümesini engelledi. Karşılaşma, Arslan'ın formasını giydiği S. Hiroshima'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen, kariyerini Japonya'da S. Hiroshima'da sürdüren Tolgay Arslan, Shanghai Shenhua maçının devre arasında yaşanan olayla gündem oldu.

TÜNELDE RAKİBİNİ BEKLEDİ

J1 League'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında rakibiyle tartışma yaşayan Tolgay Arslan, devre arasında sinirlerine hakim olamadı. Futbolcular soyunma odasına ilerlerken Tolgay'ın tartıştığı oyuncuyu tünelde beklediği görüldü.

Görüntülerde 35 yaşındaki futbolcunun rakip oyuncularla yeniden gerginlik yaşadığı, tansiyonun bir anda yükseldiği anlaşılıyor. Araya giren iki takımın futbolcuları ve hakemler olayın büyümesini güçlükle engelledi.

MAÇI TAKIMI KAZANDI

Yaşanan gerilime rağmen karşılaşma Tolgay Arslan'ın formasını giydiği S. Hiroshima'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Olay, Japonya basınında da geniş yankı buldu.

title