Haberler

Devon Dotson: Basketbol Süper Ligi'nde iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz

Devon Dotson: Basketbol Süper Ligi'nde iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş GAİN forması giyen Devon Dotson, normal sezonda 1'inci sırada bitirmek ve EuroCup finalini kazanmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti. Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettikleri maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ GAİN forması giyen Devon Dotson, "Açıkçası normal sezonu 1'inci sırada bitirmek istedik. Aynı zamanda EuroCup finalini de kazanmak istedik. Sezon boyu bunun için çok çalıştık, çok çaba sarf ettik. Gerçekten takım olarak herkes büyük fedakarlık gösterdi. Normal sezon açısından baktığımızda Basketbol Süper Ligi'nde iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz. EuroCup finalinde de galip gelmeyi gerçekten çok istedik ama olmadı" dedi.

Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi 29'uncu hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekibin 26 yaşındaki basketbolcusu Devon Dotson, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Beko'ya karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söyleyen Devon Dotson, "Zor bir maç tabii ki de. Fenerbahçe ile daha önce oynadığımız maçları düşündüğümüz zaman bugün gerçekten takım olarak çıkıp kazanmak istedik. İyi bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

'KENDİ PERFORMANSIMI EN İYİ ŞEKİLDE ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞTIM'

14 sayıyla oynadığı maçtaki kendi performansını değerlendiren Dotson, "Çıkıp kendi performansımı en iyi şekilde ortaya koymaya çalıştım. Bir enerji vermek, takıma bir parlama vermek istedim. Takıma kendi yüzde 100'ümü sunabilmek için çaba sarf ettim. Sonuç verdiği için mutluyum" sözlerini sarf etti.

'TAKIM OLARAK HERKES BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERDİ'

İyi bir sezon geçirdiklerini ve takımdaki herkesin büyük bir fedakarlık gösterdiğini aktaran Dotson, "Açıkçası normal sezonu 1'inci sırada bitirmek istedik. Aynı zamanda EuroCup finalini de kazanmak istedik. Sezon boyu bunun için çok çalıştık, çok çaba sarf ettik. Gerçekten takım olarak herkes büyük fedakarlık gösterdi. Normal sezon açısından baktığımızda Basketbol Süper Ligi'nde iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebiliriz. EuroCup finalinde de galip gelmeyi gerçekten çok istedik ama olmadı. Buna en iyi şekilde reaksiyon verip, iyi bir şekilde devam edebilmek, yeniden Süper Lig'de finaller oynayabilmek adına iyi bir maç çıkarmaya çalıştık. Umarım daha iyi devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Savaş bitiyor mu? Trump ve Şi kapalı kapılar ardında anlaştı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı

Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Sekmen, hediyelik eşyalara 12,5 milyon TL harcandığını doğruladı

Sekmen, olay yaratan iddiayı doğruladı: Evet o parayı harcadık

Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti

Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti
Kapıkule'de dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule'de dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
Erdoğan'dan Astana'da önemli mesajlar: Önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapacağız

Erdoğan'dan Astana'da "Türk dünyası yüzyılı" mesajı
Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi ben sızdırdım

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi...
Masaj salonunu fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık haritalı paylaşım yapıp uyardı

Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık harita paylaşıp uyardı