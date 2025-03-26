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Develigücü, İnce Gençlikspor'u 3-1 Geçti

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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Develigücü, sahasında oynadığı İnce Gençlikspor maçını 3-1'lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Bölgesel Amatör Lig 4.Grup'ta bulunan Develigücü, sahasında oynadığı İnce Gençlikspor maçını 3-1 kazandı.

Stat: Develi İlçe

Hakemler: Onur Güneş, Buğra Can Semercioğlu, Caner Kurt

Develigücü: Mustafa Aslan, Enes Koçoğlu, İbrahim Şahinkaya (Dk.77 Yakup

Can Yazgan), Onur Erdem Alpaslan, Buğra Aslan, Tolga Yıldız (Dk.86 Altay Özkan), Bahadır Can, Resul Ekrem Turhan (Dk.82 Osman Cebeci), Zekeriya Kartal, Mehmet Turan Karamahmut (Dk.86 Mehmet Seçme), Ali Güzel (Dk.90 Samet Balçık)

Hatay İnce Gençlikspor: Ümit Kurt, Yunus Çetin, Mehmet Karakeçili, Harun Biçer (Dk.6 Batuhan Öztürk), Selahattin Öztürk, Eyüp Ataş (Dk.46 Mehmet Fatih Dündar), Seyfettin Sonkaya, İlker Doğru, Semih Urfalıoğlu (Dk.64 Halil Gözel), Raşit Gür, Özgür Dükme

Goller: Mehmet Turan Karamahmut Dk.44 (pen) ve 85, Tolga Yıldız Dk.45+2 (Develigücü) Mehmet Fatih Dündar Dk.55 (İnce Gençlikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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