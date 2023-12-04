Develi Belediyespor, Ziraat Bankkart'a mağlup oldu
Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Ziraat Bankkart'a 3-2 mağlup oldu. Maçın süresi 136 dakika olarak kaydedildi.
Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Ziraat Bankkart'a 3-2 mağlup oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Koşar
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Burakhan Tosun, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, Vicentin, Oğulcan Yatgın)
Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Kolodinsky, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Enis Ali Ay, Romero, Rıfat Kantarcı, Ege Can Avcıl, Burak Çevik, Mustafa Susam)
Setler:
19-25 (Develi Belediyespor lehine)
25-16 (Ziraat Bankkart lehine)
25-12 (Ziraat Bankkart lehine)
23-25 (Develi Belediyespor lehine)
15-13 (Ziraat Bankkart lehine)
Süre:
27, 29, 29,28,23 (136 dakika) - KAYSERİ